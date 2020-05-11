Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение, по которому Новосибирск получит из регионального бюджета 2,2 миллиарда рублей в кредит — об этом сообщили в правительстве области.



Согласно документу, вернуть кредит город должен до 20 ноября 2020 года, заплатив 0,1% годовых за пользование деньгами, — это ещё 2,2 миллиона рублей.



В сообщении правительства указано, что деньги пойдут на «покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного бюджета».

