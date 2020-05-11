11 мая понедельник
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня Что разрешил и открыл губернатор

Все новости

Все новости
Новосибирску дадут в долг до середины ноября

Новосибирску дадут в долг до середины ноября

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение, по которому Новосибирск получит из регионального бюджета 2,2 миллиарда рублей в кредит — об этом сообщили в правительстве области.

Согласно документу, вернуть кредит город должен до 20 ноября 2020 года, заплатив 0,1% годовых за пользование деньгами, — это ещё 2,2 миллиона рублей.

В сообщении правительства указано, что деньги пойдут на «покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного бюджета».

Ранее стало известно, что Новосибирская область получит 52 миллиона рублей из резерва Правительства России — их направят на выплаты медикам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

бюджет Новосибирской областиКредиты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (45)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!