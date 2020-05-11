Два чиновника из мэрии Бердска заболели коронавирусом

Сегодня в Бердске зарегистрировано уже 17 случаев заражения. В Новосибирской области в целом число заразившихся к 11 мая составило 1171 человек.



10 мая в оперштабе сообщили ещё об одном погибшем — мужчине было 58 лет.



6 мая стало известно о смерти 29-летней сибирячки от коронавируса. Её подруга рассказала о лечении девушки и последних днях её жизни.



Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.



Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС.

