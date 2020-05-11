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Два чиновника из мэрии Бердска заболели коронавирусом

До подтверждения диагноза они почти неделю находились под наблюдением медиков

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В Бердске коронавирус выявили у двух чиновников мэрии

В Бердске коронавирус выявили у двух чиновников мэрии

Два случая заражения коронавирусом выявили среди чиновников мэрии города Бердска — об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Бердск-Онлайн».

6 мая мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил изданию, что два высокопоставленных чиновника мэрии с признаками ОРВИ находятся на больничном. К 11 мая у них подтвердилось заражение коронавирусом. Имена заболевших издание не называет.

— Вероятно, по этой причине завтра, 12 мая, впервые в Бердске в режиме онлайн пройдет заседание штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Хотя с марта текущего года все заседания штаба по COVID-19 проводились в мэрии всегда в очном режиме, — замечает «Бердск-Онлайн».

Сегодня в Бердске зарегистрировано уже 17 случаев заражения. В Новосибирской области в целом число заразившихся к 11 мая составило 1171 человек.

10 мая в оперштабе сообщили ещё об одном погибшем — мужчине было 58 лет.

6 мая стало известно о смерти 29-летней сибирячки от коронавируса. Её подруга рассказала о лечении девушки и последних днях её жизни.

Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС.

Мы ежедневно ведём онлайн-трансляцию по ситуации с коронавирусом в городе — если вам есть, что рассказать, присылайте сообщения по номеру 8 923 157-00-00 (WhatsApp и Telegram) или пишите на почту news@ngs.ru.

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БердскКоронавирус в Новосибирске
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