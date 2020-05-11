Два чиновника из мэрии Бердска заболели коронавирусом

Два случая заражения коронавирусом выявили среди чиновников мэрии города Бердска — об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Бердск-Онлайн».
6 мая мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил изданию, что два высокопоставленных чиновника мэрии с признаками ОРВИ находятся на больничном. К 11 мая у них подтвердилось заражение коронавирусом. Имена заболевших издание не называет.
— Вероятно, по этой причине завтра, 12 мая, впервые в Бердске в режиме онлайн пройдет заседание штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Хотя с марта текущего года все заседания штаба по COVID-19 проводились в мэрии всегда в очном режиме, — замечает «Бердск-Онлайн».
Сегодня в Бердске зарегистрировано уже 17 случаев заражения. В Новосибирской области в целом число заразившихся к 11 мая составило 1171 человек.
10 мая в оперштабе сообщили ещё об одном погибшем — мужчине было 58 лет.
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