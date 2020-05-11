Больше половины коек в больницах, которые приготовили для людей с коронавирусом, ещё свободны. Об этом рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время встречи с журналистами.

— Коечный фонд для пациентов с заболеванием COVID-19 используется на 38 %. Практически 62 % мощностей сегодня свободны и готовы к приему новых пациентов, — сообщил глава региона.



Всего для заболевших COVID-19 подготовили 2212 коек. На тех, которые сейчас свободны, стараются размещать людей с пневмонией и признаками ОРВИ.