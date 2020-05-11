Больше половины коек в больницах, которые приготовили для людей с коронавирусом, ещё свободны. Об этом рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время встречи с журналистами.
— Коечный фонд для пациентов с заболеванием COVID-19 используется на 38 %. Практически 62 % мощностей сегодня свободны и готовы к приему новых пациентов, — сообщил глава региона.
Всего для заболевших COVID-19 подготовили 2212 коек. На тех, которые сейчас свободны, стараются размещать людей с пневмонией и признаками ОРВИ.
— Нам пока удается не допускать крупных очагов на территории Новосибирской области, — добавил Андрей Травников.
О чём ещё говорил сегодня губернатор во время брифинга — читайте расшифровку разговора.
На этой неделе новосибирская больница № 12 начала впервые принимать больных коронавирусом. Там для них подготовили 190 коек.
Как выглядят больничные боксы, куда изначально свозили новосибирцев с коронавирусом, мы показывали в этой гифке (на ней можно рассмотреть даже обстановку палаты).