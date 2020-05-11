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Часть коек находится в больнице № 11

Часть коек находится в больнице № 11

Больше половины коек в больницах, которые приготовили для людей с коронавирусом, ещё свободны. Об этом рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время встречи с журналистами.

— Коечный фонд для пациентов с заболеванием COVID-19 используется на 38 %. Практически 62 % мощностей сегодня свободны и готовы к приему новых пациентов, — сообщил глава региона.

Всего для заболевших COVID-19 подготовили 2212 коек. На тех, которые сейчас свободны, стараются размещать людей с пневмонией и признаками ОРВИ.

— Нам пока удается не допускать крупных очагов на территории Новосибирской области, — добавил Андрей Травников.

О чём ещё говорил сегодня губернатор во время брифинга — читайте расшифровку разговора.

На этой неделе новосибирская больница № 12 начала впервые принимать больных коронавирусом. Там для них подготовили 190 коек.

Как выглядят больничные боксы, куда изначально свозили новосибирцев с коронавирусом, мы показывали в этой гифке (на ней можно рассмотреть даже обстановку палаты).

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