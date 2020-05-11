Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили. Об этом сегодня, 11 мая, во время встречи с журналистами сообщил губернатор НСО Андрей Травников:

— Принято решение о продлении на территории Новосибирской области режима самоизоляции. При этом принимаются дополнительные решения по ослаблению режима.

Новосибирцам разрешили заниматься физкультурой и спортом на улице, но вместе это могут делать не более двух человек. Также в регионе разрешили гулять парами или семьями, которые живут на одной территории.

