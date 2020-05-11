Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили. Об этом сегодня, 11 мая, во время встречи с журналистами сообщил губернатор НСО Андрей Травников:
— Принято решение о продлении на территории Новосибирской области режима самоизоляции. При этом принимаются дополнительные решения по ослаблению режима.
Новосибирцам разрешили заниматься физкультурой и спортом на улице, но вместе это могут делать не более двух человек. Также в регионе разрешили гулять парами или семьями, которые живут на одной территории.
Также разрешается работа рынков, кроме тех, что находятся в Новосибирске. Параллельно готовятся решения о возобновлении работы других торговых объектов, но точной даты их открытия пока нет.
— С завтрашнего дня разрешается посещение кладбищ, — сказал губернатор.
О чём ещё сказал губернатор во время брифинга, вы можете прочитать в нашей онлайн-трансляции.
Также сегодня оперативный штаб региона сообщил о 71 новом заболевшем COVID-19. Общее число заразившихся в НСО дошло до 1171.
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