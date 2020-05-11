Правительство выделило 52 миллиона новосибирским медикам, которые борются с коронавирусом

При этом Новосибирская область из двух траншей медикам — «за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» и «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» — получит только один, первый.



Выплаты медики получат по поручению Владимира Путина — он анонсировал их ещё в начале апреля во время обращения к россиянам.



Один из водителей скорой рассказал об апрельской надбавке за работу, связанную с COVID-19, — сумма оказалась, мягко говоря, шокирующей.