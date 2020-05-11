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Правительство выделило 52 миллиона новосибирским медикам, которые борются с коронавирусом

Деньги выделили из резервного фонда правительства, всего регионы получат больше 12 млрд рублей

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Новосибирская область получит деньги на дополнительные выплаты медикам, но не все

Новосибирская область получит деньги на дополнительные выплаты медикам, но не все

52 миллиона 56 тысяч рублей выделило российское правительство медикам, которые борются с распространением коронавируса в Новосибирской области — это следует из распоряжений врио премьер-министра России Андрея Белоусова.

— Эти бюджетные средства предназначены для выплат медработникам, которые сейчас трудятся в особо опасных условиях, оказывая помощь с выявленной коронавирусной инфекцией, а также гражданам из числа групп риска, — уточнили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

При этом Новосибирская область из двух траншей медикам — «за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» и «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» — получит только один, первый.

Выплаты медики получат по поручению Владимира Путина — он анонсировал их ещё в начале апреля во время обращения к россиянам.

Один из водителей скорой рассказал об апрельской надбавке за работу, связанную с COVID-19, — сумма оказалась, мягко говоря, шокирующей.

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коронавирус в Новосибирскевыплаты медикам
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