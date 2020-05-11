Правительство выделило 52 миллиона новосибирским медикам, которые борются с коронавирусом

52 миллиона 56 тысяч рублей выделило российское правительство медикам, которые борются с распространением коронавируса в Новосибирской области — это следует из распоряжений врио премьер-министра России Андрея Белоусова.
— Эти бюджетные средства предназначены для выплат медработникам, которые сейчас трудятся в особо опасных условиях, оказывая помощь с выявленной коронавирусной инфекцией, а также гражданам из числа групп риска, — уточнили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
При этом Новосибирская область из двух траншей медикам — «за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» и «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» — получит только один, первый.
Выплаты медики получат по поручению Владимира Путина — он анонсировал их ещё в начале апреля во время обращения к россиянам.
Один из водителей скорой рассказал об апрельской надбавке за работу, связанную с COVID-19, — сумма оказалась, мягко говоря, шокирующей.