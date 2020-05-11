В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 11 656 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За день выписаны 5 495 человек, 94 пациента скончались. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 221 344 россиян. Вылечились уже 39 801 человек, умерли — 2009.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено более 188 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 247 842 человека.