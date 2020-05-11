В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 11 656 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За день выписаны 5 495 человек, 94 пациента скончались. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 221 344 россиян. Вылечились уже 39 801 человек, умерли — 2009.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено более 188 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 247 842 человека.
По данным университета Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мире по количеству зараженных. С учетом сегодняшней статистики, она обгонит Италию и Великобританию и окажется на третьем месте. Второе у Испании — 224 350, в лидерах по-прежнему США — более 1,3 млн заражений. Всего на планете зарегистрировано 4 103 136 случаев коронавирусной инфекции.