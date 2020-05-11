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Машина приземлилась на крышу рядом с отбойником на Бердском шоссе

Машина приземлилась на крышу рядом с отбойником на Бердском шоссе

Днём 11 мая на Бердском шоссе перевернулся автомобиль Hyundai — в аварии пострадала пассажирка, её увезли в больницу.

Авария произошла в 11:10 возле автозаправки на Бердском шоссе, 470. Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, водитель, не справившись с управлением, въехал в дерево, после чего опрокинулся на крышу.

— В результате ДТП пострадала пассажирка, 28-летняя женщина, которая госпитализирована в больницу. За рулём находился мужчина 1990 года рождения, он не пострадал, — добавили в полиции.

Видео с места происшествия опубликовала очевидица

На месте работали сотрудники ГИБДД, которые установят причины и обстоятельства аварии.

9 мая выпивший таксист сбил женщину: он летел на такой скорости, что не мог затормозить. А чуть раньше полицейские поймали водителя, за которым двадцать машин гнались через полгорода.

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ДТПБердское шоссе
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