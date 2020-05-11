Днём 11 мая на Бердском шоссе перевернулся автомобиль Hyundai — в аварии пострадала пассажирка, её увезли в больницу.

Авария произошла в 11:10 возле автозаправки на Бердском шоссе, 470. Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, водитель, не справившись с управлением, въехал в дерево, после чего опрокинулся на крышу.

— В результате ДТП пострадала пассажирка, 28-летняя женщина, которая госпитализирована в больницу. За рулём находился мужчина 1990 года рождения, он не пострадал, — добавили в полиции.