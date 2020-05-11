Владимир Путин объявил завершение периода нерабочих дней с 12 мая

Нерабочие дни с сохранением зарплат работников в России введены указом Путина первоначально на неделю с 30 марта по 5 апреля . Дальше этот период был продлен до 30 апреля , а потом — и до 11 мая включительно. Нерабочими были объявлены дни с 6 по 8 мая .

Дни с 1-го по 5-е и с 9-го по 11 мая в этом году и так являлись выходными и праздничными днями.