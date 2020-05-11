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Владимир Путин объявил завершение периода нерабочих дней с 12 мая

Онлайн-трансляция обращения президента России

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Сегодня Владимир Путин проводит совещание с кабмином и оперативным штабом о борьбе с коронавирусом в России. Глава государства также выступит со специальным обращением к нации. Ключевой вопрос — нужно ли продлевать нерабочие дни в стране после 12 мая.

Мы ведем видео- и текстовую трансляцию происходящего. Подключайтесь.

Видео: E1.RU

Мария Захарова

— Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений, — заявил Путин.

Выход из режимов ограничений быстрым не будет, отметил президент.

Мария Захарова

Единый период нерабочих дней завершается 12 мая!

Мария Захарова

— Решающее слово принадлежит врачам и специалистам, именно с учетом их мнения подготовлен указ, который мною сегодня подписан.

Мария Захарова

Президент говорит, что сегодня будет обсуждаться как строиться работа в условиях выхода из ограничений.

Мария Захарова

Совещание президента началось.

Мария Захарова

Напомним, что на совещании будут обсуждаться продление нерабочих дней после майских праздников, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране и новые меры по поддержке граждан и экономики.

Мария Захарова

Правительство и Центробанк должны до 1 июня разработать меры по поддержке кредитования населения и организаций после окончания введенных из-за COVID-19 мер. Об этом сообщает Кремль.

Мария Захарова

Точного времени обращения президента до сих пор нет. Надеемся, что оно начнется уже скоро.

Мария Захарова

Нерабочие дни с сохранением зарплат работников в России введены указом Путина первоначально на неделю с 30 марта по 5 апреля. Дальше этот период был продлен до 30 апреля, а потом — и до 11 мая включительно. Нерабочими были объявлены дни с 6 по 8 мая.

Дни с 1-го по 5-е и с 9-го по 11 мая в этом году и так являлись выходными и праздничными днями.

Мария Захарова

Сегодня Путин раздал несколько поручений, в том числе правительству — к 1 июня необходимо составить план восстановления экономики. Программу министры должны разработать в связке с региональными властями и представителями бизнес-сообществ.

Ранее Роспотребнадзор представил свой план по снятию ограничений. Всё необходимо сделать в три этапа: сначала открыть небольшие магазины (с соблюдением дистанции между людьми), разрешить пробежки и занятия спортом на открытом воздухе. На втором этапе открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем этапе предлагается разрешить работать всем остальным предприятиям. Гостиницы и рестораны — в последнюю очередь.

Мария Захарова

Кстати, к завтрашнему дню кабмин и Госсовет должны подготовить для регионов план по поэтапному выходу из карантина.

— С учетом развития эпидситуации и прогнозных сценариев подготовить, утвердить и довести до сведения регионов рекомендации по поэтапной отмене ограничительных мероприятий, определив сроки, критерии, параметры их поэтапной отмены и последовательность действий при такой отмене с учетом региональных особенностей, — говорится в поручении Путина.

Мария Захарова

Как думаете, что скажет президент?

Всеобщую самоизоляцию продлят...

    Мария Захарова

    В начале мая страна вышла на новый уровень — суточный прирост колеблется между 10 и 11 тысячами. О выходе на плато эксперты-вирусологи пока не говорят.

    Мария Захарова

    За минувшие сутки в России зафиксировали 11 656 случаев коронавируса, всего же с начала пандемии заразились 221 344 россиянинаэто больше, чем в Великобритании и Италии.

    Мария Захарова

    Премьер РФ Михаил Мишустин опять не будет участвовать в совещании — он лечится от COVID-19.

    Мария Захарова

    Обращение президента будет в начале совещания по коронавирусу. Еще вчера его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что 11 мая пройдет совещание главы государства по ситуации с коронавирусом, на котором в числе прочих будет обсуждаться вопрос о продлении периода нерабочих дней.

    Мария Захарова

    Привет, друзья! Ждем очередное обращение президента о коронавирусе, поддержке граждан и эпидемиологической обстановке в стране. В Кремле заявили, что Владимир Путин выйдет в эфир в ближайшие часы.

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    Владимир Путинкоронавируспандемиясамоизоляциянерабочая неделя
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