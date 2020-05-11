Владимир Путин объявил завершение периода нерабочих дней с 12 мая

— Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений, — заявил Путин.
Выход из режимов ограничений быстрым не будет, отметил президент.
Единый период нерабочих дней завершается 12 мая!
— Решающее слово принадлежит врачам и специалистам, именно с учетом их мнения подготовлен указ, который мною сегодня подписан.
Президент говорит, что сегодня будет обсуждаться как строиться работа в условиях выхода из ограничений.
Совещание президента началось.
Напомним, что на совещании будут обсуждаться продление нерабочих дней после майских праздников, санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране и новые меры по поддержке граждан и экономики.
Правительство и Центробанк должны до 1 июня разработать меры по поддержке кредитования населения и организаций после окончания введенных из-за COVID-19 мер. Об этом сообщает Кремль.
Точного времени обращения президента до сих пор нет. Надеемся, что оно начнется уже скоро.
Нерабочие дни с сохранением зарплат работников в России введены указом Путина первоначально на неделю с 30 марта по
Дни с 1-го по 5-е и с 9-го по 11 мая в этом году и так являлись выходными и праздничными днями.
Сегодня Путин раздал несколько поручений, в том числе правительству — к
Ранее Роспотребнадзор представил свой план по снятию ограничений. Всё необходимо сделать в три этапа: сначала открыть небольшие магазины (с соблюдением дистанции между людьми), разрешить пробежки и занятия спортом на открытом воздухе. На втором этапе открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем этапе предлагается разрешить работать всем остальным предприятиям. Гостиницы и рестораны — в последнюю очередь.
Кстати, к завтрашнему дню кабмин и Госсовет должны подготовить для регионов план по поэтапному выходу из карантина.
— С учетом развития эпидситуации и прогнозных сценариев подготовить, утвердить и довести до сведения регионов рекомендации по поэтапной отмене ограничительных мероприятий, определив сроки, критерии, параметры их поэтапной отмены и последовательность действий при такой отмене с учетом региональных особенностей, — говорится в поручении Путина.
Как думаете, что скажет президент?
Всеобщую самоизоляцию продлят...
В начале мая страна вышла на новый уровень — суточный прирост колеблется между
За минувшие сутки в России зафиксировали
Премьер РФ Михаил Мишустин опять не будет участвовать в совещании — он лечится от COVID-19.
Обращение президента будет в начале совещания по коронавирусу. Еще вчера его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что
Привет, друзья! Ждем очередное обращение президента о коронавирусе, поддержке граждан и эпидемиологической обстановке в стране. В Кремле заявили, что Владимир Путин выйдет в эфир в ближайшие часы.