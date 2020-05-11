«Вирус должен стать своим»: Наталья Толоконская заявила, что ношение масок грозит потерей иммунитета

Супруга бывшего мэра Новосибирска и губернатора области и Красноярского края и полпреда СФО Виктора Толоконского Наталья Толоконская 10 мая опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором объяснила, почему маски во время эпидемии не нужны и даже вредны.
«Напомню, мы все сами заинтересованы, чтобы как можно быстрее вирус стал "своим", его широкая скрытая циркуляция среди здоровых людей обеспечила надежный коллективный иммунитет. Это значит, вирус перестанет быть агрессивным, и риски летальных исходов будут ничтожными. Ношение же масок точно не решает задачу срочного снижения рисков летальных исходов», — заявила она.
Кроме того, она заметила, что маски не гарантируют защиту от вируса, а те, кто их носят, даже рискуют своим иммунитетом и здоровьем.
«Странно, что решение принимают чиновники, а профессионалы молчат. К счастью, масочный режим имеет рекомендательный характер, значит, еще есть лазейка для здравомыслия и свободы», — подчеркнула Наталья Толоконская.
Примерно того же мнения придерживается и главврач Коммунарки Денис Проценко, который переболел коронавирусом.
Наталья Толоконская время от времени публикует своё мнение по медицинским вопросам, порой оно оказывается спорным, как в случае с клещевым энцефалитом.