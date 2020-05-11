«Вирус должен стать своим»: Наталья Толоконская заявила, что ношение масок грозит потерей иммунитета

Супруга бывшего мэра Новосибирска и губернатора области и Красноярского края и полпреда СФО Виктора Толоконского Наталья Толоконская 10 мая опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором объяснила, почему маски во время эпидемии не нужны и даже вредны.



«Напомню, мы все сами заинтересованы, чтобы как можно быстрее вирус стал "своим", его широкая скрытая циркуляция среди здоровых людей обеспечила надежный коллективный иммунитет. Это значит, вирус перестанет быть агрессивным, и риски летальных исходов будут ничтожными. Ношение же масок точно не решает задачу срочного снижения рисков летальных исходов», — заявила она.

