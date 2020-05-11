Сотрудники угрозыска отдела полиции № 9 «Первомайский» Управления МВД России по городу Новосибирску в течение суток поймали грабителей, которые в ночь на 9 мая влезли в дом пенсионерки. Часть награбленного они успели прокутить.



Как рассказали в пресс-службе полиции, двое мужчин 29 и 36 лет выставили окно частного дома в Первомайском районе, где жила одинокая 80-летняя женщина.



— Бабушка проснулась, они её ударили по лицу, стали деньги требовать, — рассказали в полиции. — Перерыли шкаф, вытащили 200 тысяч.

