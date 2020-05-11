Сотрудники угрозыска отдела полиции
Как рассказали в пресс-службе полиции, двое мужчин 29 и 36 лет выставили окно частного дома в Первомайском районе, где жила одинокая 80-летняя женщина.
— Бабушка проснулась, они её ударили по лицу, стали деньги требовать, — рассказали в полиции. — Перерыли шкаф, вытащили 200 тысяч.
В полицию утром позвонил сын пенсионерки, который пришёл её навестить: преступники забаррикадировали дверь палкой и обрезали телефонный шнур, так что выйти и позвать на помощь сама она не могла. Серьёзного вреда здоровью женщины они не причинили.
Оба мужчины ранее были судимы за кражи и грабежи, их поймали на берегу Оби, где они распивали спиртные напитки. Большую часть похищенного они потратили на мобильные телефоны, одежду, кроссовки и спиртное. Всё приобретённое и оставшиеся деньги полицейские изъяли. Сейчас мужчины находятся под стражей,
Ранее стало известно, что полицейские задержали мужчину, который в ночь на 10 мая едва не убил свою сожительницу — он нанёс ей множество ударов двумя ножами.