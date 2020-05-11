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Полицейские нашли грабителей за сутки

Полицейские нашли грабителей за сутки

Сотрудники угрозыска отдела полиции № 9 «Первомайский» Управления МВД России по городу Новосибирску в течение суток поймали грабителей, которые в ночь на 9 мая влезли в дом пенсионерки. Часть награбленного они успели прокутить.

Как рассказали в пресс-службе полиции, двое мужчин 29 и 36 лет выставили окно частного дома в Первомайском районе, где жила одинокая 80-летняя женщина.

— Бабушка проснулась, они её ударили по лицу, стали деньги требовать, — рассказали в полиции. — Перерыли шкаф, вытащили 200 тысяч.

В полицию утром позвонил сын пенсионерки, который пришёл её навестить: преступники забаррикадировали дверь палкой и обрезали телефонный шнур, так что выйти и позвать на помощь сама она не могла. Серьёзного вреда здоровью женщины они не причинили.

Оба мужчины ранее были судимы за кражи и грабежи, их поймали на берегу Оби, где они распивали спиртные напитки. Большую часть похищенного они потратили на мобильные телефоны, одежду, кроссовки и спиртное. Всё приобретённое и оставшиеся деньги полицейские изъяли. Сейчас мужчины находятся под стражей, по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж») им грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что полицейские задержали мужчину, который в ночь на 10 мая едва не убил свою сожительницу — он нанёс ей множество ударов двумя ножами.

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грабёжПервомайкаГУ МВД по Новосибирской области
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