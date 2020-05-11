Отменят ли режим самоизоляции? Губернатор рассказывает, как будет жить Новосибирск после 11 мая (онлайн)

В этот нерабочий понедельник, 11 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников проведёт брифинг, на котором расскажет о продлении (или послаблении) режима самоизоляции. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении самоизоляции в столице до 31 мая. Аналогичные решения приняли также губернаторы нескольких регионов России. Выберет ли глава Новосибирской области такой же сценарий? Ждать ли нам послаблений режима?



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