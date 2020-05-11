Отменят ли режим самоизоляции? Губернатор рассказывает, как будет жить Новосибирск после 11 мая (онлайн)

Мы также ожидаем, что Андрей Травников сообщит о ёмкости больниц региона, и расскажет о том, какие меры будут предприниматься, если динамика по числу заболевших (сейчас это около 65-70 человек в сутки) сохранится
Выступая более недели назад, губернатор назвал эпидемиологическую обстановку в нашем регионе, в целом, благоприятной. В настоящее время число новосибирцев с коронавирусом перевалило за тысячу — только сегодня стало известно о 71 новом случае. Какое мнение, на этот раз, выскажет глава регионе о резком увеличении числа заболевших?
Добрый день, читатели! Меня зовут Ксения Лысенко, и сегодня я вместе со своей коллегой Машей Вьюн буду вести текстовую трансляцию с брифинга губернатора Андрея Травникова. Напомним, последний раз губернатор проводил подобное мероприятие в конце апреля — тогда же он заявил, что набор ограничительных мер, принятый в Новосибирской области, остаётся в силе как минимум до 11 мая.
А что нас ждёт уже завтра, узнаем через несколько минут — выступление Андрея Травникова должно вот-вот начаться.