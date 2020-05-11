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Срочно Отменят ли режим самоизоляции? Эфир с губернатором

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Отменят ли режим самоизоляции? Губернатор рассказывает, как будет жить Новосибирск после 11 мая (онлайн)

Количество заболевших коронавирусом не дает послаблений. Интересно, что решит глава региона?

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Губернатор ответит на вопросы журналистов

Губернатор ответит на вопросы журналистов

В этот нерабочий понедельник, 11 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников проведёт брифинг, на котором расскажет о продлении (или послаблении) режима самоизоляции. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении самоизоляции в столице до 31 мая. Аналогичные решения приняли также губернаторы нескольких регионов России. Выберет ли глава Новосибирской области такой же сценарий? Ждать ли нам послаблений режима?

Мы запускаем онлайн-трансляцию, чтобы в режиме реального времени рассказывать о тех правилах, по которым будет жить наш регион уже завтра. Текстовую трансляцию читайте здесь, на нашем сайте, а прямой эфир из здания правительства вы сможете посмотреть в 15:00 в Instagram. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить!

Ксения Лысенко

Мы также ожидаем, что Андрей Травников сообщит о ёмкости больниц региона, и расскажет о том, какие меры будут предприниматься, если динамика по числу заболевших (сейчас это около 65-70 человек в сутки) сохранится

Ксения Лысенко

Выступая более недели назад, губернатор назвал эпидемиологическую обстановку в нашем регионе, в целом, благоприятной. В настоящее время число новосибирцев с коронавирусом перевалило за тысячу — только сегодня стало известно о 71 новом случае. Какое мнение, на этот раз, выскажет глава регионе о резком увеличении числа заболевших?

Ксения Лысенко

Добрый день, читатели! Меня зовут Ксения Лысенко, и сегодня я вместе со своей коллегой Машей Вьюн буду вести текстовую трансляцию с брифинга губернатора Андрея Травникова. Напомним, последний раз губернатор проводил подобное мероприятие в конце апреля — тогда же он заявил, что набор ограничительных мер, принятый в Новосибирской области, остаётся в силе как минимум до 11 мая.

А что нас ждёт уже завтра, узнаем через несколько минут — выступление Андрея Травникова должно вот-вот начаться.

Брифинг сегодня проводится в малом зале правительства

Брифинг сегодня проводится в малом зале правительства

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губернаторАндрей ТравниковКоронавирус в Новосибирске
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