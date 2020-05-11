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Задержанный, по словам полиции, даже не пытался скрыться

Задержанный, по словам полиции, даже не пытался скрыться

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 20-летнего молодого человека, который в ночь на 10 мая нанёс множество ножевых ранений своей 25-летней сожительнице.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент случился утром 10 мая в одном из бердских общежитий, где жили пострадавшая и её молодой человек. По предварительной версии полиции, они выпивали и между ними произошёл конфликт. Задержанный нанёс девушке множество ножевых ранений, сейчас она находится в тяжёлом состоянии.

— Женщина была госпитализирована в центральную городскую больницу Бердска, у неё резаная рана левого бедра, множественные раны рук. Женщина была доставлена в состоянии геморрагического шока от потери крови, — сообщили в пресс-службе.

Молодого человека задержали выехавшие на место патрульные — сбежать он не пытался. Как выяснили полицейские, он использовал два ножа — оба они изъяты со следами крови. Ранее подозреваемый уже был судим за хранение наркотиков, а 12 мая ему изберут меру пресечения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

На прошлой неделе полицейские поймали грабителя, которого искали по всей стране.

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БердскГУ МВД по Новосибирской области
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