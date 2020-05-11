— Женщина была госпитализирована в центральную городскую больницу Бердска, у неё резаная рана левого бедра, множественные раны рук. Женщина была доставлена в состоянии геморрагического шока от потери крови, — сообщили в пресс-службе.



Молодого человека задержали выехавшие на место патрульные — сбежать он не пытался. Как выяснили полицейские, он использовал два ножа — оба они изъяты со следами крови. Ранее подозреваемый уже был судим за хранение наркотиков, а 12 мая ему изберут меру пресечения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 111 УК РФ) .



На прошлой неделе полицейские поймали грабителя, которого искали по всей стране.