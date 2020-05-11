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Срочно Ещё 71 заболевший в Новосибирской области

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Губернатор проведет брифинг, а мы расскажем вам о самом важном

Губернатор проведет брифинг, а мы расскажем вам о самом важном

В этот понедельник, 11 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретится с журналистами, чтобы рассказать, как наша область будет жить с завтрашнего дня.

На повестке — важные вопросы: продлят ли режим самоизоляции (некоторые регионы уже это сделали), разрешат ли работать кафе и ресторанам (хотя бы в формате летников), откроют ли торговые центры?

Пока ежедневная статистика по коронавирусу говорит о том, что снимать запреты еще рано. Каждый день в регионе выявляют по 70–75 больных — это достаточно большие цифры, и если они не пойдут на убыль, то в больницах закончатся свободные койки.

НГС будет вести текстовую онлайн-трансляцию с брифинга, которая начнется в 14:45 (ссылку мы позже разместим тут), а в 15:00 мы запустим прямой эфир в нашем Instagram, чтобы вы могли послушать, что скажет губернатор.

Продлят ли в Новосибирской области режим самоизоляции?

    Коронавирус унес уже жизни 15 человек. Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС.

    6 мая стало известно о смерти 29-летней сибирячки от коронавируса. Её подруга рассказала о лечении девушки и последних днях её жизни.

    Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.

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    коронавирус в НовосибирскеАндрей Травниковгубернатор Новосибирской области
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