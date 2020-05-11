В этот понедельник, 11 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретится с журналистами, чтобы рассказать, как наша область будет жить с завтрашнего дня.

На повестке — важные вопросы: продлят ли режим самоизоляции (некоторые регионы уже это сделали), разрешат ли работать кафе и ресторанам (хотя бы в формате летников), откроют ли торговые центры?

Пока ежедневная статистика по коронавирусу говорит о том, что снимать запреты еще рано. Каждый день в регионе выявляют по 70–75 больных — это достаточно большие цифры, и если они не пойдут на убыль, то в больницах закончатся свободные койки.