По данным оперштаба Новосибирской области по коронавирусу, за последние сутки в регионе выявили 71 нового пациента с подтверждённым заражением COVID-19. 314 человек к 11 мая выздоровели, 15 погибли.

— В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ — 16 пациентов, — сообщили в оперштабе.

С подозрением на коронавирус в Новосибирской области госпитализировали уже 88 детей, включая тех, у кого диагноз подтвердился. Среди взрослых с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах находятся 1422 человека. 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской, 2 — в Сузунской, 2 пациента — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.