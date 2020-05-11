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Срочно Ещё 71 заболевший в Новосибирской области

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Ещё 71 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области

Ещё 71 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области

По данным оперштаба Новосибирской области по коронавирусу, за последние сутки в регионе выявили 71 нового пациента с подтверждённым заражением COVID-19. 314 человек к 11 мая выздоровели, 15 погибли.

— В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ — 16 пациентов, — сообщили в оперштабе.

С подозрением на коронавирус в Новосибирской области госпитализировали уже 88 детей, включая тех, у кого диагноз подтвердился. Среди взрослых с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах находятся 1422 человека. 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской, 2 — в Сузунской, 2 пациента — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего к утру 11 мая в регионе провели 58 274 тестов на коронавирус.

10 мая в оперштабе сообщили ещё об одном погибшем — мужчине было 58 лет.

6 мая стало известно о смерти 29-летней сибирячки от коронавируса. Её подруга рассказала о лечении девушки и последних днях её жизни.

Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС.

Мы ежедневно ведём онлайн-трансляцию по ситуации с коронавирусом в городе — если вам есть, что рассказать, присылайте сообщения по номеру 8 923 157-00-00 (WhatsApp и Telegram) или пишите на почту news@ngs.ru.

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коронавирус в Новосибирске
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