В воскресенье, 10 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё 75 пациентах с коронавирусом. За всё время в регионе зарегистрировано 1100 случаев заражения, из них 314 человек поправились, а 15 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

число людей, заболевших коронавирусом в мире, перевалило за 4 миллиона;

в Новосибирске умер ещё один пациент с подтверждённым диагнозом. Это снова мужчина. Ещё 7 человек выздоровели;

мама школьника из Новосибирска подсчитала, сколько на самом деле стоит сухпаёк. Даже в ближайшем супермаркете продукты гораздо дешевле;

рассказываем, куда можно пойти работать уже сейчас, пока люди сидят на самоизоляции;

за сутки в России выявлено 11 012 новых пациентов с коронавирусом. За всё время в стране заболело более 200 тысяч человек;

Россия отметила День Победы, пока врачи побеждают коронавирус. Показываем, как страна встретила праздник на самоизоляции;

в Новосибирске по-летнему жарко. И десятки сибиряков отправились на пляжи, если и не открыть купальный сезон, то как следует загореть;

уже завтра Владимир Путин проведёт очередное совещание. Он обсудит возможность продления выходных дней;

во второй половине мая в Новосибирск прилетят ещё два вывозных рейса с туристами из разных стран;

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.