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Тема дня Ещё одна смерть от COVID-19 — кто умер

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В регионе выздоровели 314 человек, 15 умерли

В регионе выздоровели 314 человек, 15 умерли

В воскресенье, 10 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о ещё 75 пациентах с коронавирусом. За всё время в регионе зарегистрировано 1100 случаев заражения, из них 314 человек поправились, а 15 — умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • мама школьника из Новосибирска подсчитала, сколько на самом деле стоит сухпаёк. Даже в ближайшем супермаркете продукты гораздо дешевле;
  • в Новосибирске по-летнему жарко. И десятки сибиряков отправились на пляжи, если и не открыть купальный сезон, то как следует загореть;
  • во второй половине мая в Новосибирск прилетят ещё два вывозных рейса с туристами из разных стран;

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирске
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