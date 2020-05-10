Жаркая летняя погода пришла в Новосибирск на месяц раньше, чем обычно. Столбик термометра в некоторых районах достигает отметки +30 градусов. И несмотря на действующий режим самоизоляции, многие жители города уже отправились на пляжи, чтобы открыть купальный сезон.
Мы изучили прогнозы погоды от трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам в предстоящие дни.
Так, по данным сайта Gismeteo.ru, в ближайшие три дня температура будет подниматься. С 11 по 13 мая воздух прогреется до 26–28 градусов выше нуля. Осадки ожидаются только завтра — днём возможны дождь и гроза.
Сервис «Яндекс.Погода» также сообщает, что летняя жара в ближайшие три дня никуда не денется. Дневная температура будет 28–29 градусов выше нуля. Ночью — +12... +15 градусов. По данным сервиса, осадков в городе не ожидается.
По прогнозу центра «Фобос», в ближайшие три дня в городе будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до 26–28 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду.
А ещё совсем недавно Новосибирск завалило снегом. Фоторепортаж о том, как это было, можно посмотреть здесь.