Жаркая летняя погода пришла в Новосибирск на месяц раньше, чем обычно. Столбик термометра в некоторых районах достигает отметки +30 градусов. И несмотря на действующий режим самоизоляции, многие жители города уже отправились на пляжи, чтобы открыть купальный сезон.

Мы изучили прогнозы погоды от трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам в предстоящие дни.



Так, по данным сайта Gismeteo.ru, в ближайшие три дня температура будет подниматься. С 11 по 13 мая воздух прогреется до 26–28 градусов выше нуля. Осадки ожидаются только завтра — днём возможны дождь и гроза.

