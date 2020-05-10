10 мая воскресенье
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня Ещё одна смерть от COVID-19 — кто умер

Все новости

Все новости
Тепло в городе буде ещё несколько дней

Тепло в городе буде ещё несколько дней

Жаркая летняя погода пришла в Новосибирск на месяц раньше, чем обычно. Столбик термометра в некоторых районах достигает отметки +30 градусов. И несмотря на действующий режим самоизоляции, многие жители города уже отправились на пляжи, чтобы открыть купальный сезон.

Мы изучили прогнозы погоды от трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам в предстоящие дни.

Так, по данным сайта Gismeteo.ru, в ближайшие три дня температура будет подниматься. С 11 по 13 мая воздух прогреется до 26–28 градусов выше нуля. Осадки ожидаются только завтра — днём возможны дождь и гроза.

Сервис «Яндекс.Погода» также сообщает, что летняя жара в ближайшие три дня никуда не денется. Дневная температура будет 28–29 градусов выше нуля. Ночью — +12... +15 градусов. По данным сервиса, осадков в городе не ожидается.

По прогнозу центра «Фобос», в ближайшие три дня в городе будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до 26–28 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду.

А ещё совсем недавно Новосибирск завалило снегом. Фоторепортаж о том, как это было, можно посмотреть здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

прогноз погодыпогода в Новосибирскеаномальная жара
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!