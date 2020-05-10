В Новосибирск 18 и 22 мая прилетят ещё два рейса с туристами. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». На самолёт предполагается предварительная регистрация через «Госуслуги».

— 18 мая рейс Бангкок — Владивосток — Новосибирск, номер рейса и время уточняются, — говорится в сообщении.

Кроме того, 22 мая запланирован рейс SDM6698 Куала-Лумпур (Малайзия) — Пномпень (Камбоджа) — Новосибирск. Вылет в 18:40 по местному времени.

Ранее стало известно, что в следующую пятницу в Новосибирск прилетит очередной рейс с туристами из Бангкока.