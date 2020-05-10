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Путин завтра обсудит продление нерабочих дней в России

Решение будет обсуждаться на очередном совещании с правительством и оперштабом

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Завтра Владимир Путин соберет очередное совещание по коронавирусу

Завтра Владимир Путин соберет очередное совещание по коронавирусу

Владимир Путин завтра, 11 мая, проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России. На конференции будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 209 688 случаев коронавируса, из них 11 012 случаев — за минувший день. Режим общей самоизоляции, объявленный президентом еще в конце марта, должен закончиться после майских праздников, однако некоторые регионы уже самостоятельно продлили ограничительные меры. Например, Москва и Московская область остаются в изоляции до 31 мая.

Ранее вирусологи отмечали, что выход на плато возможен в конце мая — начале июня. При этом в Роспотребнадзоре не исключают, что часть ограничений сохранится в стране до момента, когда появится вакцина от коронавируса.

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коронавируспандемияВладимир Путин
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