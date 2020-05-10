Пожарный в своё нерабочее время спас человека — в одиночку и без специальных средств обмундирования он побежал вытаскивать из огня инвалида.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений командир новобибеевского отдельного пожарного поста пожарной части № 121 Дмитрий Крупин, который в момент пожара находился не на службе, вытащил из горящего дома мужчину и ликвидировал возгорание, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

О пожаре Дмитрию сообщил сосед. До приезда бригады он сумел пробраться внутрь горящего дома.