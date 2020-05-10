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У пожарного Дмитрия Крупина в день происшествия был выходной<br><br>

У пожарного Дмитрия Крупина в день происшествия был выходной

Пожарный в своё нерабочее время спас человека — в одиночку и без специальных средств обмундирования он побежал вытаскивать из огня инвалида.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений командир новобибеевского отдельного пожарного поста пожарной части № 121 Дмитрий Крупин, который в момент пожара находился не на службе, вытащил из горящего дома мужчину и ликвидировал возгорание, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

О пожаре Дмитрию сообщил сосед. До приезда бригады он сумел пробраться внутрь горящего дома.

— Обнаружив, что дом полностью в дыму, я ползком начал продвигаться внутрь. Там обнаружил мужчину (глубокий инвалид) и быстро эвакуировал его на свежий воздух. Затем вытащил инвалидное кресло, у которого горели кожаная подушка и покрывало, и залил это все водой, — цитирует Крупина пресс-служба ГУ МЧС.

По информации ведомства, хозяину дома оказали медицинскую помощь. В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области рассматривается вопрос о награждении Дмитрия Крупина.

В январе в Первомайском районе произошёл пожар, семь жильцов дома эвакуировались самостоятельно, а из задымлённой квартиры маленького мальчика вынес сосед, который и вызвал пожарных.

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пожарспасение на пожаре
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