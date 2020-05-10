Двухлетний ребёнок поранился на детской площадке сквера Славы — травма случилась из-за острых креплений на спортивной сетке.

— Вот такие детские площадки у нас в городе. Ребёнок пролез под сеткой и глубоко поцарапал спину, — сообщила в редакцию жительница Новосибирска Анна Бархаткова. Её двухлетний сын получил травму на детской площадке, которую недавно построили в сквере Славы.

Анна Бархаткова записала видео, на котором показывает опасные места на спортивной площадке.

В конце прошлого года корреспондент прогулялся по скверу Славы, где провели глобальную реконструкцию. Всего на реконструкцию было выделено порядка 180 миллионов рублей, которые в разных частях поступили из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В этом году из областного бюджета на эти цели было направлено ещё около 24 миллионов рублей. Детские горки, лестницы и другие игровые элементы установили на деньги спонсоров.