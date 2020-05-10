В России за минувшие сутки коронавирусом заразились еще
С подозрением на COVID-19 остаются 243 тысячи человек. Медики сделали уже более 5,4 млн тестов.
По данным университета Хопкинса, мир перешагнул за отметку четыре миллиона — по последним данным, на планете зафиксировано 4 024 973 случая коронавирусной инфекции. В лидерах по-прежнему Штаты — 1,3 млн заражений, на втором месте Испания — 223,6 тысячи случаев, на третьем Италия — 218,3 тысячи случаев. Россия на пятом месте перед Великобританией, где официально зафиксировано 216,5 тысячи заражений.