В Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира — очевидцы утверждают, что пожар произошёл из-за окурка.

Дежурный службы 112 cообщил, что пожар произошёл во втором подъезде на 4 этаже дома 272 по улице Титова. Информация о происшествии поступила в 7:54.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, причины пожара пока устанавливаются.

Жители дома, ставшие свидетелем пожара, сообщили НГС, что в момент пожара хозяев квартиры не было дома.

— Собственники будут смотреть по камерам соседнего дома, возможно, найдут, кто виновен, — уточнила одна из очевидцев. — Соседи увидели и вызвали пожарных. Квартира не пострадала, но окно точно на замену.