В Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира — очевидцы утверждают, что пожар произошёл из-за окурка.
Дежурный службы 112 cообщил, что пожар произошёл во втором подъезде на 4 этаже дома 272 по улице Титова. Информация о происшествии поступила в 7:54.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, причины пожара пока устанавливаются.
Жители дома, ставшие свидетелем пожара, сообщили НГС, что в момент пожара хозяев квартиры не было дома.
— Собственники будут смотреть по камерам соседнего дома, возможно, найдут, кто виновен, — уточнила одна из очевидцев. — Соседи увидели и вызвали пожарных. Квартира не пострадала, но окно точно на замену.
По её словам, в чате дома сообщили, что «прилетел окурок». В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что причины пожара пока устанавливаются.
Видео предоставлено очевидцем
В начале мая в Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар — загорелась квартира на втором этаже шестиэтажного дома. В пожаре пострадал мужчина, ещё шестерых человек удалось спасти.