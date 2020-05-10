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По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал

В Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира — очевидцы утверждают, что пожар произошёл из-за окурка.

Дежурный службы 112 cообщил, что пожар произошёл во втором подъезде на 4 этаже дома 272 по улице Титова. Информация о происшествии поступила в 7:54.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, причины пожара пока устанавливаются.

Жители дома, ставшие свидетелем пожара, сообщили НГС, что в момент пожара хозяев квартиры не было дома.

— Собственники будут смотреть по камерам соседнего дома, возможно, найдут, кто виновен, — уточнила одна из очевидцев. — Соседи увидели и вызвали пожарных. Квартира не пострадала, но окно точно на замену.

По её словам, в чате дома сообщили, что «прилетел окурок». В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что причины пожара пока устанавливаются.

Видео предоставлено очевидцем

В начале мая в Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар — загорелась квартира на втором этаже шестиэтажного дома. В пожаре пострадал мужчина, ещё шестерых человек удалось спасти.

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пожарзагорелась квартира
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