В Новосибирске зафиксировали очередную смерть от коронавируса — умершему мужчине было 58 лет.
По данным оперативного штаба на 10 утра 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан 1 человек.
— Один человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет, — сообщили в оперативном штабе.
На сегодняшний день, в Новосибирской области от коронавируса скончались 15 человек.
По информации оперштаба, всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 — дети. 307 человек выписаны. На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации — 51 человек.
В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска — 1224. 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 — в Сузунской, 1 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Тогучинскую ЦРБ. Всего в Новосибирской области сделали 56 952 тестов на коронавирус.
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