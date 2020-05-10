В Новосибирске зафиксировали очередную смерть от коронавируса — умершему мужчине было 58 лет.

По данным оперативного штаба на 10 утра 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан 1 человек.

— Один человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет, — сообщили в оперативном штабе.

На сегодняшний день, в Новосибирской области от коронавируса скончались 15 человек.

По информации оперштаба, всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 — дети. 307 человек выписаны. На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации — 51 человек.



В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска — 1224. 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 — в Сузунской, 1 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Тогучинскую ЦРБ. Всего в Новосибирской области сделали 56 952 тестов на коронавирус.