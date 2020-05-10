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Котлован «Горский»&nbsp;

Котлован «Горский» 

Новосибирцы заметили странные пятна в котловане «Горский», рядом с которым ведётся строительство четвертого моста.

— На озере, вдоль которого ведётся активная стройка четвёртого моста, появились какие–то странные пятна, — сообщила жительница дома 1 на улице Стартовой. — 5 лет здесь живём, в первый раз такое.

Она сделала несколько фотографий из своего окна. По её словам, кроме пятен появились разводы по всему озеру.

Белые пятна жители соседних домов заметили 10 мая

Белые пятна жители соседних домов заметили 10 мая

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой уточнить природу пятен в Горском котловане.

Недавно по городским улицам потекли алые реки — о том, что это такое, не знали даже в мэрии. Позже выяснилось, что всё проще, чем кажется. По дороге ехал грузовик, с него капала красная краска.

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