Новосибирцы заметили странные пятна в котловане «Горский», рядом с которым ведётся строительство четвертого моста.
— На озере, вдоль которого ведётся активная стройка четвёртого моста, появились какие–то странные пятна, — сообщила жительница дома 1 на улице Стартовой. — 5 лет здесь живём, в первый раз такое.
Она сделала несколько фотографий из своего окна. По её словам, кроме пятен появились разводы по всему озеру.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой уточнить природу пятен в Горском котловане.
Недавно по городским улицам потекли алые реки — о том, что это такое, не знали даже в мэрии. Позже выяснилось, что всё проще, чем кажется. По дороге ехал грузовик, с него капала красная краска.