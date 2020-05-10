Новосибирцы заметили странные пятна в котловане «Горский», рядом с которым ведётся строительство четвертого моста.

— На озере, вдоль которого ведётся активная стройка четвёртого моста, появились какие–то странные пятна, — сообщила жительница дома 1 на улице Стартовой. — 5 лет здесь живём, в первый раз такое.

Она сделала несколько фотографий из своего окна. По её словам, кроме пятен появились разводы по всему озеру.