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Тема дня Ещё одна смерть от COVID-19 — кто умер

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В Новосибирске 75 заболевших

В Новосибирске 75 заболевших

По данным оперативного штаба на 10 утра 10 мая за сутки в Новосибирской области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек.


— Всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 — дети. 307 человек выписаны по выздоровлению, 15 — скончались, — сообщили в оперштабе. — На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации — 51 человек.

По информации оперштаба, в детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска — 1224. 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 — в Сузунской, 1 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Тогучинскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 56 952 теста на коронавирус.

6 мая стало известно о смерти 29-летней сибирячки от коронавируса. Её подруга рассказала о лечении девушки и последних днях её жизни.

Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС.

Мы ежедневно ведём онлайн-трансляцию по ситуации с коронавирусом в городе — если вам есть, что сообщить, присылайте сообщения по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp и Telegram) или пишите на почту news@ngs.ru.

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