По данным оперативного штаба на 10 утра 10 мая за сутки в Новосибирской области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек.
— Всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 — дети. 307 человек выписаны по выздоровлению, 15 — скончались, — сообщили в оперштабе. — На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации — 51 человек.
По информации оперштаба, в детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска — 1224. 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 — в Сузунской, 1 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Тогучинскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области проведено 56 952 теста на коронавирус.
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