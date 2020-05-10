По данным оперативного штаба на 10 утра 10 мая за сутки в Новосибирской области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек.





— Всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 — дети. 307 человек выписаны по выздоровлению, 15 — скончались, — сообщили в оперштабе. — На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации — 51 человек.



По информации оперштаба, в детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска — 1224. 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 — в Сузунской, 1 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Тогучинскую ЦРБ.



Всего в Новосибирской области проведено 56 952 теста на коронавирус.