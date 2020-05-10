Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 4 миллиона. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. С начала пандемии погибли больше 277 тысяч человек.

На 10 мая больше всего зараженных в США — 1 миллион 300 тысяч случаев. В Испании, Италии и Великобритании — свыше 210 тысяч случаев.



Россия держится на пятом месте. У нас свыше 198 тысяч подтверждённых случаев COVID-19. Актуальную информацию по всем регионам страны можно посмотреть по этой по ссылке.

