В субботу, 9 мая, в Новосибирской области выявлено ещё 76 заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 1025 пациентов с подтверждённым диагнозом, 306 из которых выздоровели, а 14 — скончались (двое из них — сегодня).
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции.
- В России за сутки выявили 10 817 новых случаев коронавируса, с начала пандемии такой диагноз поставили уже 198 676 людям.
- В следующую пятницу, 15 мая, в Новосибирск прилетит самолёт с туристами из Таиланда.
- Сегодня, в канун Дня Победы, погода удивила новосибирцев летней жарой и солнцем. Сибиряки, которые и раньше не сильно стремились соблюдать все правила самоизоляции, вышли праздновать на улицу. Подробнее о том, как непослушные горожане гуляли 9 Мая, позабыв о коронавирусе, читайте в нашем репортаже.
- В городе прошёл самый одинокий праздничный фейерверк. Из-за коронавируса полиция не подпускала людей к Михайловской набережной — изначально горожанам предлагали посмотреть на салют в честь Дня Победы в режиме онлайн, но некоторые всё же решились выйти на улицу. Публикуем для вас 8 ярких кадров победного салюта.
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