В субботу, 9 мая, в Новосибирской области выявлено ещё 76 заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 1025 пациентов с подтверждённым диагнозом, 306 из которых выздоровели, а 14 — скончались (двое из них — сегодня).



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