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Тема дня Бунт против изоляции. Как город гулял на 9 Мая

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Количество заболевших в регионе уже перевалило за тысячу

Количество заболевших в регионе уже перевалило за тысячу

В субботу, 9 мая, в Новосибирской области выявлено ещё 76 заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 1025 пациентов с подтверждённым диагнозом, 306 из которых выздоровели, а 14 — скончались (двое из них — сегодня).

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирске
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