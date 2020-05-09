Сегодня в Новосибирске отпраздновали День Победы — 9 мая в России отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этом году праздник наверняка войдёт в историю — из-за коронавируса власти впервые отказались от проведения парада, а горожанам предложили посмотреть на салют в честь Дня Победы в режиме онлайн.



Но, несмотря на рекомендации и запреты, многие горожане всё же решили выйти на улицы, чтобы отметить и посмотреть на фейерверк с Михайловской набережной. А если вам всё-таки не удалось попасть на главный городской салют, не переживайте — мы сняли его для вас.