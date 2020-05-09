10 мая воскресенье
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 0/10
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня Бунт против изоляции. Как город гулял на 9 Мая

Все новости

Все новости
Многие новосибирцы пришли посмотреть на салют, несмотря на рекомендации наблюдать за ним в режиме онлайн

Многие новосибирцы пришли посмотреть на салют, несмотря на рекомендации наблюдать за ним в режиме онлайн

Сегодня в Новосибирске отпраздновали День Победы — 9 мая в России отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этом году праздник наверняка войдёт в историю — из-за коронавируса власти впервые отказались от проведения парада, а горожанам предложили посмотреть на салют в честь Дня Победы в режиме онлайн.

Но, несмотря на рекомендации и запреты, многие горожане всё же решили выйти на улицы, чтобы отметить и посмотреть на фейерверк с Михайловской набережной. А если вам всё-таки не удалось попасть на главный городской салют, не переживайте — мы сняли его для вас.

Первые залпы должны были прозвучать в 22:00 по местному времени, но немного задержались

Первые залпы должны были прозвучать в 22:00 по местному времени, но немного задержались

Из-за карантинных мер новосибирцы не смогли увидеть фейерверки вблизи

Из-за карантинных мер новосибирцы не смогли увидеть фейерверки вблизи

Полиция не подпускала людей к набережной

Полиция не подпускала людей к набережной

Некоторые люди пришли с семьями

Некоторые люди пришли с семьями

На время салюта был перекрыт Октябрьский мост

На время салюта был перекрыт Октябрьский мост

На площадку допускали только журналистов, которые транслировали эту красоту в прямом эфире

На площадку допускали только журналистов, которые транслировали эту красоту в прямом эфире

Если вы не смогли увидеть салют вживую — не беда. Мы снимали для вас <a href="https://www.instagram.com/ngs_news/?hl=ru" target="_blank" class="_">прямую трансляцию в инстаграме</a>&nbsp;(её можно будет пересматривать ещё в течение суток)

Если вы не смогли увидеть салют вживую — не беда. Мы снимали для вас прямую трансляцию в инстаграме (её можно будет пересматривать ещё в течение суток)

А вот так запускали фейерверки в честь Дня Победы в прошлом году, на 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

День Победы 2020салют
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!