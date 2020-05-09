Сегодня вечером, 9 мая, в Дзержинском районе на улице Заслонова водитель Киа Рио с наклейками «Яндекс.Такси» сбил женщину. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
— Женщина просто стояла возле своей машины с мужем, а водитель «Яндекса» летел на такой скорости, что даже не смог затормозить. Он буквально припечатал ее в машину. У женщины переломы обеих ног. Водитель сам признался в том, что он выпил пива, — рассказала корреспонденту НГС очевидица ДТП.
Дежурный службы 112 сообщил, что авария произошла примерно в 20:30.
— На парковке у дома по улице Заслонова автомобиль «Киа Рио» совершил наезд на женщину и припаркованный автомобиль. Женщина пострадала. Характер её травм на данный момент устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
В четверг ночью, 7 мая, в Октябрьском районе у дома по улице Татьяны Снежиной, 31 водитель седана Hyundai Solaris с логотипами Uber сбил женщину.