На 88-м году жизни умер американский певец, пианист и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард. Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на его сына Дэнни Пеннимана.



Причина смерти не уточняется.



Литл Ричард исполнил песни, ставшие хитами рок-н-ролла: Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul. В 1986-м он наряду с 10 другими музыкантами в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. А в 1993 году Литл Ричард стал лауреатом премии «Грэмми» за жизненные достижения.