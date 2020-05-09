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На 88-м году жизни умер американский певец, пианист и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард. Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на его сына Дэнни Пеннимана.

Причина смерти не уточняется.

Литл Ричард исполнил песни, ставшие хитами рок-н-ролла: Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul. В 1986-м он наряду с 10 другими музыкантами в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. А в 1993 году Литл Ричард стал лауреатом премии «Грэмми» за жизненные достижения.

Little Richard / YouTube.com

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Литл Ричардрок-н-ролл
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