Что происходит в Новосибирске, где уже больше тысячи человек заражены COVID-19. Онлайн-хроника

Наши читатели активно голосуют, рассказывая, как проводят это воскресенье. Оказывается, 37 % уехали на дачу в эти выходные. Собираются поехать за город только 6 % новосибирцев.
Соблюдают режим самоизоляции дома 47 % читателей НГС! А 10 % вынуждены отправиться на работу.
Праздничный фейерверк в честь годовщины 75-летия Победы прогремел вечером, 9 мая, над Новосибирском. Власти предложили горожанам посмотреть на салют в честь Дня Победы в режиме онлайн. Но многие горожане всё же решили выйти на улицы, чтобы отметить и посмотреть на фейерверк с Михайловской набережной.
Снимки самого одинокого фейерверка — здесь.
Пока город просыпается, давайте вспомним, как прошёл День Победы 2020, который впервые отмечался онлайн.
- Вчера, 9 мая, несмотря на запреты, толпа новосибирцев устроила в центре шествие «Бессмертного полка». В центре города собралось около 30 горожан с плакатами. По словам очевидцев, полицейские не разгоняли собравшихся, а ожидали, когда те сами разойдутся по домам.
- А по улице Иванова в Академгородке прошли военные с оркестром.
- Над Красным проспектом пролетели боевые вертолёты и самолёты. Как это было — в нашем видео.
- Также новосибирец показал с необычного ракурса, как истребители проносились над городом.
- В День Победы новосибирские сёрфингситы устроили необычный парад и проплыли под Бугринским мостом в честь юбилея Победы. Некоторые участники даже надели военную форму. Мы показали 6 снимков с этого нестандартного парада.
- Холостяком месяца стал бравый офицер Константин Балашов. За рождение ребёнка он обещает подарить будущей жене машину.
По данным сервиса «Яндекс», индекс самоизоляции в Новосибирске равен 3,6 баллам.
В соседнем Бердске индекс также составил 3,6 баллов, в Искитиме — 3,2.
Сейчас в России, по данным стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 198 676 случаев заболевания. За последние сутки диагноз подтвердился у 10 817 человека.
Расскажите, как вы проведёте сегодняшний выходной?
Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня, в воскресенье, вести хронику коронавируса в Новосибирске буду я, Алина Каур. Начинаем следить за тем, чем Новосибирск занимается на майских праздниках. Расскажите мне, как вы проводите этот день и что интересного видите. Может быть, вы отправились на дачу? Присылайте фото и сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.