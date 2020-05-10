Что происходит в Новосибирске, где уже больше тысячи человек заражены COVID-19. Онлайн-хроника

Горожане беспечно отгуляли 9 Мая, забыв про самоизоляцию и масочный режим, но сегодня коронавирус напомнил о себе снова. Ежедневно в Новосибирске выявляют по 60-70 больных, но врачи и эксперты сходятся во мнении, что заразившихся намного больше — они ходят по улицам и даже не подозревают, что инфицированы.

Сколько заболевших будет сегодня? Как меняется наш любимый город из-за коронавируса? Люди останутся сидеть дома или вновь отправятся гулять по улицам, подвергая себя риску заразиться? Об этом мы будем рассказывать в нашей онлайн-хронике.

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