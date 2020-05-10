10 мая воскресенье
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня Бунт против изоляции. Как город гулял на 9 Мая

Ведущие

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Что происходит в Новосибирске, где уже больше тысячи человек заражены COVID-19. Онлайн-хроника

Рассказываем и показываем, как меняется наш город из-за пандемии

15 010
127 Обсудить

Поделиться

В больницах Новосибирска сейчас лежат сотни человек с подтвержденным коронавирусом

В больницах Новосибирска сейчас лежат сотни человек с подтвержденным коронавирусом

Горожане беспечно отгуляли 9 Мая, забыв про самоизоляцию и масочный режим, но сегодня коронавирус напомнил о себе снова. Ежедневно в Новосибирске выявляют по 60-70 больных, но врачи и эксперты сходятся во мнении, что заразившихся намного больше — они ходят по улицам и даже не подозревают, что инфицированы.

Сколько заболевших будет сегодня? Как меняется наш любимый город из-за коронавируса? Люди останутся сидеть дома или вновь отправятся гулять по улицам, подвергая себя риску заразиться? Об этом мы будем рассказывать в нашей онлайн-хронике.

Вам есть рассказать? Вы сделали фото о том, как меняется (или не меняется) Новосибирск? Присылайте нам в WhatsApp или Telegram на номер +7 923 157–00–00.

Алина Каур

Наши читатели активно голосуют, рассказывая, как проводят это воскресенье. Оказывается, 37 % уехали на дачу в эти выходные. Собираются поехать за город только 6 % новосибирцев.

Соблюдают режим самоизоляции дома 47 % читателей НГС! А 10 % вынуждены отправиться на работу.

Алина Каур

Праздничный фейерверк в честь годовщины 75-летия Победы прогремел вечером, 9 мая, над Новосибирском. Власти предложили горожанам посмотреть на салют в честь Дня Победы в режиме онлайн. Но многие горожане всё же решили выйти на улицы, чтобы отметить и посмотреть на фейерверк с Михайловской набережной.

Снимки самого одинокого фейерверка — здесь.

Если вы не смогли увидеть салют вживую — не беда. Мы снимали для вас&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/ngs_news/?hl=ru" target="_blank" class="_">прямую трансляцию в инстаграме</a>&nbsp;(её можно будет пересматривать ещё в течение суток)

Если вы не смогли увидеть салют вживую — не беда. Мы снимали для вас прямую трансляцию в инстаграме (её можно будет пересматривать ещё в течение суток)

Алина Каур

Пока город просыпается, давайте вспомним, как прошёл День Победы 2020, который впервые отмечался онлайн.

Алина Каур

По данным сервиса «Яндекс», индекс самоизоляции в Новосибирске равен 3,6 баллам.

В соседнем Бердске индекс также составил 3,6 баллов, в Искитиме — 3,2.

В Новосибирске индекс самоизоляции примерно такой же, как в соседних городах

В Новосибирске индекс самоизоляции примерно такой же, как в соседних городах

Алина Каур

Сейчас в России, по данным стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 198 676 случаев заболевания. За последние сутки диагноз подтвердился у 10 817 человека.

Алина Каур

Расскажите, как вы проведёте сегодняшний выходной?

    Алина Каур
    Сегодня утром город совсем пустой. Чем-то напоминает 1 января

    Сегодня утром город совсем пустой. Чем-то напоминает 1 января

    На улице по-настоящему летняя погода<br>

    На улице по-настоящему летняя погода

    Алина Каур

    Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня, в воскресенье, вести хронику коронавируса в Новосибирске буду я, Алина Каур. Начинаем следить за тем, чем Новосибирск занимается на майских праздниках. Расскажите мне, как вы проводите этот день и что интересного видите. Может быть, вы отправились на дачу? Присылайте фото и сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК4
    • СМЕХ3
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ2
    • ПЕЧАЛЬ2

    Поделиться

    Поделиться

    коронавирус в Новосибирске
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

    КОММЕНТАРИИ (127)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!