Мы в прямом эфире инстаграма, а также на нашем YouTube канале показали авиапарад, рассказали о боевых самолетах и пообщались с горожанами.



При этом ситуация с коронавирусом в регионе становится только сложнее — в Новосибирской области уже больше тысячи зараженных.