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Тема дня Бунт против изоляции. Как город гулял на 9 Мая

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Авиапарад можно было увидеть рано утром

Авиапарад можно было увидеть рано утром

Новосибирец сделал ролик с авиапарадом в честь 9 Мая с интересного ракурса. С высоты техника смотрится очень необычно.

Автор видео drone.of.the.beholder предоставил НГС ролик для публикации.

Автор: drone.of.the.beholder

— В пролете были задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31, — рассказывали об авиапараде в пресс-службе ЦВО.

Сегодня новосибирцы решили не оставаться дома и отправились гулять. Некоторые жители прошлись по площади Ленина в «Бессмертном полку». Что происходит в городе в День Победы, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

Мы в прямом эфире инстаграма, а также на нашем YouTube канале показали авиапарад, рассказали о боевых самолетах и пообщались с горожанами.

При этом ситуация с коронавирусом в регионе становится только сложнее — в Новосибирской области уже больше тысячи зараженных.

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9 МаяДень Победыавиапарад75-летие Великой Победы
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