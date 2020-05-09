Новосибирец сделал ролик с авиапарадом в честь 9 Мая с интересного ракурса. С высоты техника смотрится очень необычно.
Автор видео drone.of.the.beholder предоставил НГС ролик для публикации.
Автор: drone.of.the.beholder
— В пролете были задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31, — рассказывали об авиапараде в пресс-службе ЦВО.
Сегодня новосибирцы решили не оставаться дома и отправились гулять. Некоторые жители прошлись по площади Ленина в «Бессмертном полку». Что происходит в городе в День Победы, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.
Мы в прямом эфире инстаграма, а также на нашем YouTube канале показали авиапарад, рассказали о боевых самолетах и пообщались с горожанами.
При этом ситуация с коронавирусом в регионе становится только сложнее — в Новосибирской области уже больше тысячи зараженных.