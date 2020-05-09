Погоня полицейских за нарушителем на Ипподромской улице в Новосибирске попала на видео

Сегодня вечером, на Ипподромской улице полицейские устроили погоню за водителем «Тойоты Камри». Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— За ним гонялись по Бердскому шоссе машин двадцать и два мотоцикла полицейских. Он выезжал на встречку и гнал под 140. Ехал со стороны Академгородка в сторону города. Они обогнали нас на углу Бердского шоссе и Добролюбова. Потом я увидел задержанного уже где-то на Ипподромской и Фрунзе. Лобовая разбита, возможно сбил кого-то, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.