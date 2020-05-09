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Погоня полицейских за нарушителем на Ипподромской улице в Новосибирске попала на видео

По предварительной информации, водитель не остановился по требованию полиции

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По словам очевидца, водитель Тойоты выезжал на встречную полосу

По словам очевидца, водитель Тойоты выезжал на встречную полосу

Сегодня вечером, на Ипподромской улице полицейские устроили погоню за водителем «Тойоты Камри». Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— За ним гонялись по Бердскому шоссе машин двадцать и два мотоцикла полицейских. Он выезжал на встречку и гнал под 140. Ехал со стороны Академгородка в сторону города. Они обогнали нас на углу Бердского шоссе и Добролюбова. Потом я увидел задержанного уже где-то на Ипподромской и Фрунзе. Лобовая разбита, возможно сбил кого-то, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.

В ГУ МВД по Новосибирской области факт произошедшего подтвердили.

— По предварительной информации, водитель не выполнил законное требование об остановке транспортного средства. В результате погони автомобиль «Тойота Камри» был остановлен на Ипподромской улице, перед улицей Фрунзе. В настоящее время проводится разбирательство сотрудниками полиции, — сообщили в ведомстве.

В ночь на 6 апреля в Куйбышеве в пьяное ДТП попал начальник ГИБДД Куйбышевского района майор полиции Юрий Захваткин. Погоня за ним попала на видео. Сам майор полиции позднее утверждал, что ДТП было подстроено специально.

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погоня за нарушителемпогоня полиции
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