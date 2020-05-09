Водитель «Яндекс.Такси» Татьяна заявила о том, что на неё напал один из её пассажиров.

Женщина рассказала корреспонденту НГС, что конфликт произошёл сегодня ночью, 9 мая, возле дома № 24 по улице Лобачевского.



— Я приехала на заказ, вышли женщина, мужчина и подросток, — вспоминает Татьяна. — Женщина села назад, мужчина хотел сесть спереди, а у меня дверь заблокирована всегда. Ему это не понравилось, он стал садиться с матами. Хлопнул дверью. Я его попросила вежливо не делать так. На что он ответил: «Если будет надо, ещё раз хлопну». Открыл дверь и хлопнул ею.