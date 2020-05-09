Водитель «Яндекс.Такси» Татьяна заявила о том, что на неё напал один из её пассажиров.
Женщина рассказала корреспонденту НГС, что конфликт произошёл сегодня ночью, 9 мая, возле дома № 24 по улице Лобачевского.
— Я приехала на заказ, вышли женщина, мужчина и подросток, — вспоминает Татьяна. — Женщина села назад, мужчина хотел сесть спереди, а у меня дверь заблокирована всегда. Ему это не понравилось, он стал садиться с матами. Хлопнул дверью. Я его попросила вежливо не делать так. На что он ответил: «Если будет надо, ещё раз хлопну». Открыл дверь и хлопнул ею.
Водитель поняла, что назревает конфликт, поэтому попросила клиентов перезаказать машину. На это мужчина стал кричать, что им надо срочно ехать в больницу.
— Его сын пытался успокоить, а женщина вышла из машины, — продолжает Татьяна. — Он пытался мне сломать спинку переднего пассажирского сиденья, попытался пнуть меня, я увернулась, он начал кулаками бить меня по голове. Женщина кричала, подросток кричал. Он вышел из машины, я заблокировала двери. Начал пинать по задней правой двери. Сломал мне боковое зеркало левое.
Татьяна сразу же позвонила в полицию. Но пока сотрудники ехали, пассажиры вызвали другое такси и уехали в сторону первой горбольницы.
— Я в группу таксистов написала, что нападение, подъехали ребята, — продолжает девушка. — Одни сразу поехали на горбольницу, стояли их там ждали. В итоге когда вышли, наши таксисты посадили их в машину и отвезли на Лобачевского назад. А там их уже ждал отряд полиции.
В полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. По словам Татьяны, ей дали направление на медицинскую экспертизу — необходимы доказательства того, что нападение имело место быть.
— После часа ночи в полицию поступало сообщение, что у дома по улице Лобачевского произошел конфликт между водителем такси и пассажиром. В результате конфликта пассажир нанес повреждения автомобилю. Заявление от потерпевшей принято, от женщины-водителя, которая в заявлении указала, что в ходе конфликта неизвестный пассажир нанёс повреждения автомобилю, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Редакция НГС ищет семью, которая в тот день ехала с Татьяной в автомобиле — хотелось бы выслушать их версию произошедшего. Если вы знаете этих людей или были свидетелем конфликта, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем по телефону 8 953 775–22–29. Можно анонимно.
Несколько лет назад пассажир напал с ножом на таксиста в Октябрьском районе Новосибирска — и попался полицейским, когда прятал оружие.