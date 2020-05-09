Пролетели за несколько минут: видеорепортаж НГС с авиационного парада на 9 Мая

Сегодня, 9 мая, над центром Новосибирска пролетели военные самолёты и вертолёты — так город начал отмечать 9 Мая.
Мы в прямом эфире Инстаграма, а также на нашем YouTube канале показали авиапарад, рассказали о боевых самолетах и пообщались с горожанами.
Как это было — в нашем видео.
Видео Антона Дигаева
В этом году Новосибирск на 9 Мая остался без традиционного парада, многокилометрового шествия Бессмертного полка и перекрытого Красного проспекта. Чтобы затормозить пандемию, все основные мероприятия, посвященные празднованию годовщины, провели в онлайн-формате.
Несмотря на режим самоизоляции, за пятнадцать минут до парада на парковке в центре площади Ленина стали собираться первые зрители. В руках горожане держали праздничные флаги. Многие приехали на своих автомобилях и не выходили из них. Кто-то из зрителей занимал места вдоль дороги, чтобы увидеть первые вертолеты, которые появятся вдали.
За несколько минут до начала авиапарада из выхода метро, расположенного около мэрии, вышла колонна, напоминающая «Бессмертный полк». Со стороны это выглядело как организованное шествие, многие люди в котором были без масок.
В 10:30 в стороне речного вокзала появилось первое звено из 4 вертолётов Ми-8АМТШ-В, которые пролетели на высоте 300 метров над городом. Следом за ним на горизонте появились 4 ударных вертолета Ми-24. Авиапарад завершили истребители-перехватчики Миг-31. Всего в демонстративном пролёте было задействовано 10 единиц авиатехники. Сам авиапарад не продлился и двух минут, поэтому назвать его шоу сложно. Многие зрители продолжали смотреть на небо в ожидании продолжения. После завершения авиапарада люди стали постепенно покидать площадь.
Вы также можете следить за тем, что происходит в Новосибирске 9 мая, в нашей онлайн-трансляции.