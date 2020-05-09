Пролетели за несколько минут: видеорепортаж НГС с авиационного парада на 9 Мая

Несмотря на режим самоизоляции, за пятнадцать минут до парада на парковке в центре площади Ленина стали собираться первые зрители. В руках горожане держали праздничные флаги. Многие приехали на своих автомобилях и не выходили из них. Кто-то из зрителей занимал места вдоль дороги, чтобы увидеть первые вертолеты, которые появятся вдали.



За несколько минут до начала авиапарада из выхода метро, расположенного около мэрии, вышла колонна, напоминающая «Бессмертный полк». Со стороны это выглядело как организованное шествие, многие люди в котором были без масок.



В 10:30 в стороне речного вокзала появилось первое звено из 4 вертолётов Ми-8АМТШ-В, которые пролетели на высоте 300 метров над городом. Следом за ним на горизонте появились 4 ударных вертолета Ми-24. Авиапарад завершили истребители-перехватчики Миг-31. Всего в демонстративном пролёте было задействовано 10 единиц авиатехники. Сам авиапарад не продлился и двух минут, поэтому назвать его шоу сложно. Многие зрители продолжали смотреть на небо в ожидании продолжения. После завершения авиапарада люди стали постепенно покидать площадь.