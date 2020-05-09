В Новосибирске сегодня, 9 мая, в 15:00 военные прошли парадом по улице Иванова — оркестр заметили местные жители и сняли его на видео.

— Музыканты военного оркестра Центрального военного округа приехали во двор многоквартирного дома и начали исполнять известные композиции военных лет, чтобы привлечь внимание новосибирцев, находящихся на самоизоляции. Жители дома открыли окна, вышли на балконы и стали подпевать знакомым мелодиям. А когда зазвучала композиция Давида Тухманова «День Победы», то жители дома хором спели известную всем песню, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.