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Военные шли с фотографиями героев

Военные шли с фотографиями героев

В Новосибирске сегодня, 9 мая, в 15:00 военные прошли парадом по улице Иванова — оркестр заметили местные жители и сняли его на видео.

— Музыканты военного оркестра Центрального военного округа приехали во двор многоквартирного дома и начали исполнять известные композиции военных лет, чтобы привлечь внимание новосибирцев, находящихся на самоизоляции. Жители дома открыли окна, вышли на балконы и стали подпевать знакомым мелодиям. А когда зазвучала композиция Давида Тухманова «День Победы», то жители дома хором спели известную всем песню, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.

Местные жители были удивлены

Местные жители были удивлены

Оркестр исполнил песни военных лет

Оркестр исполнил песни военных лет

Многие жители подготовились к празднику

Многие жители подготовились к празднику

Вы можете следить за тем, что происходит в Новосибирске 9 мая, в нашей онлайн-трансляции.

Сегодня новосибирцы решили отметить 9 Мая в центре Новосибирска. После вмешательства полиции, они ушли с площади Ленина — их заменили байкеры.

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парад75-летие Великой Победы9 МаяДень Победы
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