В следующую пятницу, 15 мая, в Новосибирск прилетит самолёт с туристами из Таиланда.



Информация о вывозном рейсе появилась на Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». На самолёт предполагается предварительная регистрация через госуслуги.



«15 мая запланирован рейс Пхукет — Новосибирск — Владивосток. Номер рейса и время уточняется», — сообщается на официальном Telegram-канале.

В начале мая в Новосибирск прилетели два самолёта с туристами — один из Берлина, второй из Нур-Султана. Завтра в Толмачёво ждут туристов с Бали.

