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Тема дня Ещё две смерти от коронавируса в Новосибирске

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Самолёт будет вывозить сибиряков с Пхукета

Самолёт будет вывозить сибиряков с Пхукета

В следующую пятницу, 15 мая, в Новосибирск прилетит самолёт с туристами из Таиланда.

Информация о вывозном рейсе появилась на Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». На самолёт предполагается предварительная регистрация через госуслуги.

«15 мая запланирован рейс Пхукет — Новосибирск — Владивосток. Номер рейса и время уточняется», — сообщается на официальном Telegram-канале.

В начале мая в Новосибирск прилетели два самолёта с туристами — один из Берлина, второй из Нур-Султана. Завтра в Толмачёво ждут туристов с Бали.

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