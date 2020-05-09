Новосибирцы, которые решили отметить 9 Мая в центре Новосибирска, ушли с площади Ленина.

Сегодня днём в центре города у грузовика, украшенного георгиевской лентой, собрались люди с красными флагами. На некоторых из них была военная форма. Большинство участников мероприятия были без масок и находились близко друг к другу.



Около 13:25 на место приехали полицейские, также на месте были слышны оповещения о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию. Примерно в 13:34 люди покинули площадь.