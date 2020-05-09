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Люди разошлись после приезда полиции

Люди разошлись после приезда полиции

Новосибирцы, которые решили отметить 9 Мая в центре Новосибирска, ушли с площади Ленина.

Сегодня днём в центре города у грузовика, украшенного георгиевской лентой, собрались люди с красными флагами. На некоторых из них была военная форма. Большинство участников мероприятия были без масок и находились близко друг к другу.

Около 13:25 на место приехали полицейские, также на месте были слышны оповещения о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию. Примерно в 13:34 люди покинули площадь.

Новосибирцы освободили площадь Ленина&nbsp;

Новосибирцы освободили площадь Ленина 

Но после этого на месте собрались байкеры.

Празднующие оставили место для байкеров

Празднующие оставили место для байкеров

Вы можете следить за тем, что происходит в Новосибирске 9 мая, в нашей онлайн-трансляции.

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9 МаяПлощадь Ленинаполиция
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