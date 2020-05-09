День Победы в воздухе. Смотрите трансляцию самого масштабного авиапарада в Москве

Несмотря на коронавирус, праздничные мероприятия в честь Дня Победы полностью решили не отменять. Правда, посмотреть их всё равно получится только из дома. Зато, находясь за монитором компьютера, вы сможете увидеть московский авиапарад. Подключайтесь к нашей трансляции в 10:20 мск и смотрите показательные выступления авиации в честь 9 Мая.
Авиапарад начнется сразу после выступления президента. В нем примут участие 75 самолетов и вертолетов Минобороны РФ. Это рекордное число авиатехники, когда-либо принимавшей участие в торжественном выступлении в Москве.
Видео: NN.RU Новости Нижнего Новгорода / YouTube.com
По традиции авиапарад откроют военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ. За ними последуют пять транспортно-боевых вертолетов Ми-35М и пять разведывательно-ударных Ка-52. Замыкать пролет вертолетов будет пятерка Ми-28Н, за их штурвалами — летчики единственной в России пилотажной группы «Беркуты», сообщает ТАСС.
Самолетный строй откроет А-50У, за ним проследует тройка Ил-76МД. Продолжат парад дальние бомбардировщики Ту-95МС, четыре бомбардировщика Ту-22МЗ во главе с ракетоносцем Ту-160. Затем проследует квартет МиГ-29СМТ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и другая военная техника.