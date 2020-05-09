День Победы в воздухе. Смотрите трансляцию самого масштабного авиапарада в Москве

Несмотря на коронавирус, праздничные мероприятия в честь Дня Победы полностью решили не отменять. Правда, посмотреть их всё равно получится только из дома. Зато, находясь за монитором компьютера, вы сможете увидеть московский авиапарад. Подключайтесь к нашей трансляции в 10:20 мск и смотрите показательные выступления авиации в честь 9 Мая.



Авиапарад начнется сразу после выступления президента. В нем примут участие 75 самолетов и вертолетов Минобороны РФ. Это рекордное число авиатехники, когда-либо принимавшей участие в торжественном выступлении в Москве.

