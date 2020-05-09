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Не решалась выложить пять лет: сибирячка показала ролик про военные граффити с девушкой-лётчицей

Марина Ягода призналась, что после создания этого изображения больше не брала тяжёлые темы

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Марина Ягода выполнила эту работу в 2015 году

Марина Ягода выполнила эту работу в 2015 году

Сегодня, 9 мая, новосибирская художница Марина Ягода поделилась в социальных сетях фотографией граффити с изображением девушки-лётчицы, которое сибирячка выполняла ещё в 2015 году в Екатеринбурге во время фестиваля.

Корреспонденту НГС Марина рассказала, что пять лет она не могла решиться на то, чтобы выложить эту работу. Сама идея граффити пришла к ней, когда она читала истории девушек-лётчиц.

— Я смотрела их архивные фото, где они ещё живые и улыбаются. На фото они выглядели счастливыми, но вот что у них творилось в тот момент на душе, сложно представить, — пишет на своей странице Марина. — И помню, как меня от этого мурашило. Именно от контраста внешнего и внутреннего.

Художница подчёркивает, что эта работа стала для неё и мощной, и тяжёлой одновременно. После этого Ягода решила больше не брать такие тяжёлые темы.

— С тех пор стараюсь рисовать про волшебство и магию. От этого радостное послевкусие. Но знаете, сегодня такая дата, что можно и погрустить, ради того, чтобы это больше не повторялось, — подчёркивает художница.

Картину и сейчас можно увидеть на доме в Екатеринбурге 

Сегодня в Новосибирске прошло шествие «Бессмертного полка» — несмотря на режим самоизоляции с плакатами в центр города вышло около 30 сибиряков.

Мы продолжаем следить за тем, как проходит День Победы в режиме онлайн в Новосибирске — всю самую интересную информацию вы можете прочитать здесь.

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