Не решалась выложить пять лет: сибирячка показала ролик про военные граффити с девушкой-лётчицей

Сегодня, 9 мая, новосибирская художница Марина Ягода поделилась в социальных сетях фотографией граффити с изображением девушки-лётчицы, которое сибирячка выполняла ещё в 2015 году в Екатеринбурге во время фестиваля.



Корреспонденту НГС Марина рассказала, что пять лет она не могла решиться на то, чтобы выложить эту работу. Сама идея граффити пришла к ней, когда она читала истории девушек-лётчиц.

— Я смотрела их архивные фото, где они ещё живые и улыбаются. На фото они выглядели счастливыми, но вот что у них творилось в тот момент на душе, сложно представить, — пишет на своей странице Марина. — И помню, как меня от этого мурашило. Именно от контраста внешнего и внутреннего.

