В Новосибирске прошло шествие «Бессмертного полка» — несмотря на режим самоизоляции, с плакатами в центр города вышло около 30 сибиряков.
— Люди дали вокруг сквера кружочек и вроде уже всё, разошлись, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Станислав Ражев.
Среди собравшихся было много пожилых людей, которые находятся в зоне риска по коронавирусу. Полицейские присутствовали на шествии — по словам очевидцев, они не разгоняли собравшихся, а ожидали, когда те сами разойдутся по домам.
Видео: Станислав Ражев
НГС в режиме онлайн рассказывает о том, что сейчас происходит в городе и как сибиряки вынуждены отмечать День Победы в условиях самоизоляции. Всё самое интересное вы можете увидеть здесь.
Официально 9 Мая сегодня отмечается онлайн — и всё из-за коронавируса, который продолжает распространяться по регионам. В Новосибирской области уже больше тысячи заражённых, а сегодня стало известно ещё о двух погибших мужчинах — от коронавируса в регионе уже умерло 14 человек.
Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.
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