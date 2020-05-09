Официально 9 Мая сегодня отмечается онлайн — и всё из-за коронавируса, который продолжает распространяться по регионам. В Новосибирской области уже больше тысячи заражённых, а сегодня стало известно ещё о двух погибших мужчинах — от коронавируса в регионе уже умерло 14 человек.

Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.



Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите свое здоровье.

