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Ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается

Ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается

Сегодня, 9 мая, новосибирский оперштаб отчитался о смерти ещё двух человек с коронавирусом.

— Подтверждено 2 смерти от коронавирусной инфекции. Это мужчины, им было 59 лет и 63 года, — говорится в официальном сообщении.

Таким образом общее количество умерших человек в регионе — 14. О некоторых из них мы рассказывали. Так, 6 мая стало известно о смерти 29-летней сибирячки — девушка умерла от коронавируса. Мы поговорили с подругой погибшей — она рассказала о последних днях девушки.

Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите свое здоровье.

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коронавирус в Новосибирске
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