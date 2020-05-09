Сегодня утром 9 мая на улице Большевистской недалеко от остановки «Днепрогэсовская улица» произошло тройное ДТП, из-за которого образовалась пробка.

— Там сначала иномарка влетела в отбойник, как-то так быстро всё произошло, что следом стукнулись грузовик и КАМАЗ. Всё в одну кучу понамешалось, — рассказывает читатель НГС.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 9:50 скорость автомобилей в потоке не превышает 10 километров в час.