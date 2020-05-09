Сегодня утром 9 мая на улице Большевистской недалеко от остановки «Днепрогэсовская улица» произошло тройное ДТП, из-за которого образовалась пробка.
— Там сначала иномарка влетела в отбойник, как-то так быстро всё произошло, что следом стукнулись грузовик и КАМАЗ. Всё в одну кучу понамешалось, — рассказывает читатель НГС.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 9:50 скорость автомобилей в потоке не превышает 10 километров в час.
Всего по данным сервиса в Новосибирске сейчас пробки два бала, индекс самоизоляции в городе равен 3,5.
В минувшую пятницу, 8 мая, на Бердском шоссе собралась огромная пробка — из-за жителей Новосибирска, которые решили уехать из города на длинные выходные.