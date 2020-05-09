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Иномарка врезалась в отбойник, задела фуру и КАМАЗ

Иномарка врезалась в отбойник, задела фуру и КАМАЗ

Сегодня утром 9 мая на улице Большевистской недалеко от остановки «Днепрогэсовская улица» произошло тройное ДТП, из-за которого образовалась пробка.

— Там сначала иномарка влетела в отбойник, как-то так быстро всё произошло, что следом стукнулись грузовик и КАМАЗ. Всё в одну кучу понамешалось, — рассказывает читатель НГС.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 9:50 скорость автомобилей в потоке не превышает 10 километров в час.

Пробка начинается возле остановки «Днепрогэсовская улица» и заканчивается в районе школы №76

Пробка начинается возле остановки «Днепрогэсовская улица» и заканчивается в районе школы №76

Всего по данным сервиса в Новосибирске сейчас пробки два бала, индекс самоизоляции в городе равен 3,5.

В минувшую пятницу, 8 мая, на Бердском шоссе собралась огромная пробка — из-за жителей Новосибирска, которые решили уехать из города на длинные выходные.

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