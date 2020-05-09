

В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.



Взрослых в инфекционных стационарах Новосибирска – 1197, это пациенты с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. 4 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека – в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую ЦРБ.



Всего в Новосибирской области провели 55 160 тестов на коронавирус.



Вчера в регионе выявили ещё 73 случая. А 6 мая стало известно о смерти 29-летней сибирячки — девушка умерла от коронавируса. Мы поговорили с подругой погибшей — она рассказала о последних днях девушки.



Ранее НГС рассказывал историю 49-летнего новосибирца, сгоревшего от коронавируса за две недели. И историю 55-летней женщины, которая почти сразу после повышения температуры обратилась за помощью к врачам — мы поговорили с её родными.



Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите свое здоровье.

