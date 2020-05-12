В Новосибирской области коронавирус выявили ещё у 55 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время оперативного совещания при губернаторе утром 12 мая.



— Зарегистрировано 1226 случаев коронавирусной инфекции. Выписано 338 человек, 15 летальных исходов, — сказал Хальзов.

НГС опубликовал сегодня дневник новосибирца с коронавирусом. С самого начала недомогания он вёл записи о своём самочувствии, по которым сейчас можно отследить, как его организм реагировал на вирус.

