В Новосибирской области коронавирус выявили ещё у 55 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время оперативного совещания при губернаторе утром 12 мая.
— Зарегистрировано 1226 случаев коронавирусной инфекции. Выписано 338 человек, 15 летальных исходов, — сказал Хальзов.
НГС опубликовал сегодня дневник новосибирца с коронавирусом. С самого начала недомогания он вёл записи о своём самочувствии, по которым сейчас можно отследить, как его организм реагировал на вирус.
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Режим самоизоляции в Новосибирской области бессрочно продлили, но в нём есть послабления. Публикуем все три документа, которые описывают изменения в жизни жителей Новосибирской области до 31 мая.