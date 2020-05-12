12 мая вторник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня Умерла женщина с коронавирусной пневмонией

Все новости

Все новости
Врачи борются за жизнь каждого пациента

Врачи борются за жизнь каждого пациента

В Новосибирской области коронавирус выявили ещё у 55 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время оперативного совещания при губернаторе утром 12 мая.

— Зарегистрировано 1226 случаев коронавирусной инфекции. Выписано 338 человек, 15 летальных исходов, — сказал Хальзов.

НГС опубликовал сегодня дневник новосибирца с коронавирусом. С самого начала недомогания он вёл записи о своём самочувствии, по которым сейчас можно отследить, как его организм реагировал на вирус.

Мы продолжаем следить за ситуацией в городе — всю самую актуальную информацию вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

Режим самоизоляции в Новосибирской области бессрочно продлили, но в нём есть послабления. Публикуем все три документа, которые описывают изменения в жизни жителей Новосибирской области до 31 мая.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ7

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирсккоронавирускитайский коронавируссамоизоляциякарантин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (86)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!