Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.



По словам министра, успокаиваться и говорить, что заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад, пока нельзя. Но в стране достигнут баланс по госпитализации, и во многих муниципальных образованиях нет необходимости в дополнительных койках, хотя есть и ряд территорий, где это требуется.

Также Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что обязательное ношение масок является одним из этапов послабления мер, введенных из-за коронавируса.