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По словам министра, в стране достигнут баланс по госпитализации

По словам министра, в стране достигнут баланс по госпитализации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

По словам министра, успокаиваться и говорить, что заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад, пока нельзя. Но в стране достигнут баланс по госпитализации, и во многих муниципальных образованиях нет необходимости в дополнительных койках, хотя есть и ряд территорий, где это требуется.

Также Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что обязательное ношение масок является одним из этапов послабления мер, введенных из-за коронавируса.

— Это послабление мер в какой-то степени. Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни, — сказал он.

За последние сутки в стране зарегистрировали еще 10 699 случаев коронавируса. Общее число заразившихся — 187 859 человек. 1 723 человека погибли.

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коронавирусМихаил МурашкоМинздрав РФ
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