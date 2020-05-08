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В регионе уже почти тысяча заболевших

В регионе уже почти тысяча заболевших

В пятницу, 8 мая, в Новосибирской области выявлено ещё 73 заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 949 пациентов с подтверждённым диагнозом, 262 из которых выздоровели, а 12 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • В новосибирском метро начали продавать защитные маски. Правда в 10 раз дороже, чем их покупали.
  • Власти Новосибирской области подсчитали, сколько медицинских работников получили выплату за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.
  • Получение пособия на детей упростили. Рассказываем, что нужно для этого сделать.
  • В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения, связанные с пандемией, снимут, только когда будет найдена вакцина.

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирске
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