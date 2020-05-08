В пятницу, 8 мая, в Новосибирской области выявлено ещё 73 заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 949 пациентов с подтверждённым диагнозом, 262 из которых выздоровели, а 12 — скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Колонка новосибирца, который рассказал о разных видах масок и о том, насколько они защищают от вирусов.
- Завод «Тион», на котором в четверг у двух рабочих обнаружили коронавирус, возобновил свою работу. У остальных сотрудников инфекции нет.
- Предприниматели Новосибирска рассказали, как их поддерживает государство в период пандемии.
- Полпред Сергей Меняйло рассказал, почему Новосибирская область осталась без субсидий на поддержку малого бизнеса и как наш регион будет жить после майских праздников.
- В Новосибирске мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины. Эксперты объяснили, почему так происходит.
- Главный врач скорой помощи рассказал, сколько её сотрудников подхватили COVID-19.
- В России за сутки выявлено 10 699 новых пациентов с коронавирусом. За день умерло 98 человек.
- Новосибирский архитектор объяснил, почему сейчас нужно пересмотреть своё отношение к крышам многоэтажек.
- В новосибирском метро начали продавать защитные маски. Правда в 10 раз дороже, чем их покупали.
- На трёх графиках сравнили развитие эпидемии в России и в других странах.
- Сибирячка переболела коронавирусом в Нью-Йорке. Она рассказала свою историю.
- Власти Новосибирской области подсчитали, сколько медицинских работников получили выплату за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.
- Получение пособия на детей упростили. Рассказываем, что нужно для этого сделать.
- В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения, связанные с пандемией, снимут, только когда будет найдена вакцина.
- Новосибирские власти заступились за покупателей, которым не продавали продукты в супермаркете, пока они не купят маски.
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