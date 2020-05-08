В пятницу, 8 мая, в Новосибирской области выявлено ещё 73 заболевших коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 949 пациентов с подтверждённым диагнозом, 262 из которых выздоровели, а 12 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

Колонка новосибирца, который рассказал о разных видах масок и о том, насколько они защищают от вирусов.

Завод «Тион», на котором в четверг у двух рабочих обнаружили коронавирус, возобновил свою работу. У остальных сотрудников инфекции нет.

Предприниматели Новосибирска рассказали, как их поддерживает государство в период пандемии.

Полпред Сергей Меняйло рассказал, почему Новосибирская область осталась без субсидий на поддержку малого бизнеса и как наш регион будет жить после майских праздников.

В Новосибирске мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины. Эксперты объяснили, почему так происходит.

Главный врач скорой помощи рассказал, сколько её сотрудников подхватили COVID-19.

В России за сутки выявлено 10 699 новых пациентов с коронавирусом. За день умерло 98 человек.

Новосибирский архитектор объяснил, почему сейчас нужно пересмотреть своё отношение к крышам многоэтажек.

В новосибирском метро начали продавать защитные маски. Правда в 10 раз дороже, чем их покупали.

На трёх графиках сравнили развитие эпидемии в России и в других странах.

Сибирячка переболела коронавирусом в Нью-Йорке. Она рассказала свою историю.

Власти Новосибирской области подсчитали, сколько медицинских работников получили выплату за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.

Получение пособия на детей упростили. Рассказываем, что нужно для этого сделать.

В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения, связанные с пандемией, снимут, только когда будет найдена вакцина.