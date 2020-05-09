«Мы обязательно отметим День Победы»: Владимир Путин обратился к нации у Вечного огня

Наш онлайн с обращения президента завершен, но через несколько минут мы начинаем трансляцию авиапарада в Москве. Смотрите ее здесь.
Владимир Путин возлагает цветы к памятнику городам-героям в Александровском саду.
— Мы знаем и твердо верим, что непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас, с Днем Победы! Ура!
Играет гимн России.
— Дорогие друзья, 75 лет прошло, как закончилась война. Мы обязательно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно. Будет и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».
— Мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны — Путин.
Объявляется минута молчания.
— Время отступает перед их мужеством, единством и стальной силой духа — Путин.
— Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед поколением победителей. Они спасли Отечество, жизнь следующих поколений — Путин.
— Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы, — начал свою речь Владимир Путин. Президент говорит о том, что наше отношение к этому празднику священно: это история каждой семьи.
Слушаем обращение президента.
Военный оркестр начал играть. Владимир Путин с букетом цветов подходит к Могиле Неизвестного Солдата.
Мы начали видеотрансляцию с Красной площади. Владимира Путина ждут здесь в 10:00 мск.
Напомним, что буквально три дня назад, 6 мая, Владимир Путин провел совещание с правительством и оперштабом, на котором обсуждались этапы выхода России из карантинных ограничений.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план. На первом этапе разрешат занятия физкультурой и спортом на открытых площадках, прогулки с детьми и работу небольших предприятий сферы услуг и торговли ограниченной площади (с соблюдением социальной дистанции). На втором этапе разрешат прогулки с членами семьи, работу объектов большей площади (с ограничением числа клиентов), возобновят работу образовательные организации. Последним этапом станет возобновление работы парков и скверов, всех предприятий сферы торговли и услуг, общепита и гостиниц.
Главы регионов могут вводить этапы в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Последние недели президент работает в своей резиденции в Ново-Огарево, именно оттуда Владимир Путин проводит видеосовещания с губернаторами, правительством и федеральным оперштабом по коронавирусу. Сегодня режим самоизоляции будет нарушен: президента ждут на Красной площади, у Могилы Неизвестного Солдата.
Сразу после обращения Владимира Путина в небе над Москвой пройдет самый крупный в стране авиапарад — 75 военных вертолетов и самолетов взмоют над столицей. Парад начнут военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ. За ними последуют пять транспортно-боевых вертолетов Ми-35М и пять разведывательно-ударных Ка-52. Замыкать пролет вертолетов будет пятерка Ми-28Н, за их штурвалами — летчики единственной в России пилотажной группы «Беркуты», сообщает ТАСС.
Самолетный строй откроет А-50У, за ним проследует тройка Ил-76МД. Продолжат парад дальние бомбардировщики Ту-95МС, четыре бомбардировщика Ту-22МЗ во главе с ракетоносцем Ту-160. Затем проследует квартет МиГ-29 СМТ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и другая военная техника.
Трансляция московского авиапарада будет на нашем сайте.
В преддверии 9 Мая Путин провел серию телефонных переговоров с иностранными партнерами и лидерами СНГ. Политики поздравили друг друга с годовщиной Победы, а также обсудили глобальную борьбу с пандемией коронавируса.
7 мая Путин созвонился с премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом. 8 мая прошли переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Телефонные разговоры состоялись с лидерами Италии, Израиля, КНР, Кубы, Киргизии.
Поздравительные телеграммы ушли руководителям Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.
Владимир Путин выступит с обращением к нации в 10:00 мск. На речь президента федеральные телеканалы заложили 20 минут.
Здравствуйте, друзья! С Днем Победы!
Сегодня мы будем вести сразу две трансляции из столицы: сначала обращение президента, а сразу после него — авиапарад на Красной площади. Надеемся, что вы остались дома и вместе с нами будете следить, как сегодня в совершенно уникальном формате проходит празднование юбилея Победы.