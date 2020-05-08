Пенсионный фонд упростил оформление выплаты, которую пообещал Владимир Путин семьям с детьми до трех лет, чтобы поддержать их во время пандемии коронавируса. Теперь родители могут обратиться за ней, даже если у ребенка еще нет СНИЛСа. Как сообщили в ПФР, в этом случае страховой номер ребенку оформят автоматически по сведениям реестра ЗАГС.
— При подаче заявления через личный кабинет на сайте ПФР семье теперь достаточно указать имя и дату рождения ребенка. Указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются средства, тоже стало проще: теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер своего счета, остальные реквизиты будут заполнены автоматически, — рассказали в пенсионном фонде.
Там же уточнили и главные ошибки, которые допускают родители при подаче заявлений на выплату. Чаще всего проблемой становится то, что неправильно указывают заявителя — вместо владельца сертификата (это, как правило, мать), вписывают отца или даже ребенка. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что мешает идентификации. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты.
Оформить выплату можно до октября. Деньги полагаются семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. В апреле, мае и июне семьи получат по пять тысяч рублей. Если подать заявление после этого периода, то выплата будет разовая: 15 тысяч рублей. Потом деньги уже не дадут, поскольку пособие временное.
Кстати, сегодня мы рассказывали, как получить выплату на детей с 3 до 7 лет. Ищите инструкцию по этой ссылке.