«Отдам… но попозже»: как власти защитили застройщиков и что делать дольщикам до конца года

Суть произошедшего



Постановление о временной отмене штрафов для застройщиков за просрочки в строительстве, датированное 2 апреля нынешнего года и подписанное премьером Михаилом Мишустиным, компактно по объему и предельно четко в формулировках (что, по мнению юристов, большая редкость).



Полностью текст этого документа был опубликован на официальном портале правовой информации. Эта поправка была предложена Минстроем как антикризисная мера в сфере строительства жилья. Основной смысл постановления сводится к тому, что до 1 января 2021 года застройщиков не будут штрафовать или наказывать иным образом за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве (далее — ДДУ).



У постановления были предпосылки: в начале года власти разработали план первоочередных мер для обеспечения устойчивого развития экономики, который был подписан премьер-министром страны 17 марта. По нему пострадавшим от последствий эпидемии коронавируса застройщикам, помимо всего прочего, полагалось субсидирование ставок по кредитам и временная отмена тех самых штрафов.

